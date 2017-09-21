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Суд отказался дать адвокату Януковича больше времени

Четверг, 21 сентября 2017, 15:13

Оболонский райсуд Киева отказал новому государственном адвокату Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Максиму Герасько в перенесении заседания на 3 месяца.

Об этом на заседании 21 сентября заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Защитник просил суд перенести заседание, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела.

"Прошу перенести данное судебное заседание, поскольку считаю, что месяца недостаточно, чтобы ознакомиться со всеми материалами уголовного дела ... Настаиваю, что 3 месяца это действительно реальный срок", - сказал Герасько.

Однако сторона обвинения и судья заявили, что времени на ознакомление с делом было достаточно.

"По мнению обвинения, суд предоставил достаточно времени, аж 2 месяца. Но, как мы все видим, защитник был назначен 18 августа, но он не приступил к выполнению своих обязанностей, а всеми своими действиями злоупотреблял своими правами и заявлял, что он то не адвокат, то не может ознакомиться с материалами, то в суд не приходил", - сказал прокурор отдела главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Судья в перенесении заседания отказал.

"Уважаемый защитник, суд считает, что 1 месяца для ознакомления с данным делом и подготовки к судебному заседанию вполне достаточно. В связи с этим в вашем ходатайстве отказано", - сказал судья.

Герасько назвал это недопустимым и "давлением на суд".

"Недопустимы какие-то заявления о давлении на суд. Если будет давление на этот состав суда, то об этом будет сразу сообщено в Высший совет правосудия и в ГПУ. На данное время никакого давления на этот состав суда не нет", - отметил судья Девятко.

Защитник также ходатайствовал о предоставлении ему всех материалов дела, в частности, опечатанных аудио- и видео-записей, а также аудиозаписи с допросом свидетеля экс-постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева за 15 августа 2017 года на официальной программе.

Герасько также просил об отводе секретаря судебного заседания, поскольку звукозапись допроса Сергеева отсутствует, а ответственным является именно секретарь судебного заседания в соответствии с УПК.

Позже суд объявил перерыв в заседании. Судьи пошли в совещательную комнату.

Как сообщалось, 3 августа Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.  

12 июля Оболонский райсуд удовлетворил ходатайство государственного адвоката Мешечека о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и перенес рассмотрение заседания на 3 августа.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Виктора Януковича.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

Генпрокуратура подозревают Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Януковичсуд
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