Наливайченко уверяет, что с Медведчуком в РФ не летал

1454 просмотра
Четверг, 21 сентября 2017, 19:34

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко уверяет, что никогда не летал в Россию вместе с с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Об этом он сообщил в эфире телеканала 24, отвечая на вопрос журналиста.

"Нет. Я никогда не летал (с Медведчуком), тем более в Россию. Мы разорвали все отношения с РФ - новая СБУ, и начали обезвреживать российских агентов", - заявил Наливайченко.

Он также отметил, что часть его показаний в СБУ касалась того, что с 20-22 февраля 2014 года из Украины в Москву, Белгрод и в Сочи "вывозили частными самолетами действующего президента и его окружение, то есть было бегство всех приспешников Януковича".

Ранее в СБУ заявляли, что лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко вызван на допрос из-за перелетов руководителя ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Россию.

"Установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля", - отмечается в сообщении.

Украинская правда

Темы: Медведчук Росcия Наливайченко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ приглашает Медведчука на допрос 21 сентября 2017, 16:30
СБУ: Наливайченко вызвали из-за перелетов Медведчука в РФ 21 сентября 2017, 13:57
Медведчук пойдет на Лещенко судом 13 сентября 2017, 12:48
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко: США поддержали предложение Украины по миротворцам
Порошенко начал встречу с Трампом
СБУ начала проверку из-за возможного давления на "Украинскую правду"
Transparency International подала в суд на ГПУ из-за "денег Януковича"
Все новости
фаст-фуд

7 мест в Киеве, где готовят вкусную шаурму

фото

Мост Патона, Подгорецкий замок: 12 самых популярных фотомест в Украине