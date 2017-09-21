Гройсман просит депутатов принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе

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Четверг, 21 сентября 2017, 20:56

Премьер Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе.

Об этом говорится в сообщении на его Fаcebook.

"Сегодня Верховная Рада имела все возможности, чтобы принять решение о новой пенсионной системе, которая даст возможность украинским пенсионерам получить высокие пенсии. Украинские пенсионеры ждут этого годами, и сейчас это стало реальностью", - отмечается в заявлении.

"Спасибо всем тем, кто поддерживал эту возможность, депутатам, которые голосовали за продолжение работы сессии. Спасибо за усилия также председателю Верховной Рады. Сегодня принятия пенсионной реформы не произошло. Поэтому я призываю всех народных депутатов объединиться и принять пенсионную реформу на первой пленарной неделе", - добавил Гройсман.

Как известно, в Кабинете министров рассчитывали с 1 октября запустить пенсионную реформу – и увеличить пенсии на сумму от 500 до 1000 гривен для почти 2 миллионов пенсионеров.

Сейчас Верховная Рада рассматривает большой и комплексный президентский законопроект №6232, который вводит судебную реформу внесением изменений в ряд кодексов и законов.

Накануне, 20 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман обвинял нардепов в искусственном затягивании рассмотрения этого законопроекта для торможения пенсионной реформы. А 21 сентября он пришел в парламент уговаривать депутатов принять необходимые реформы.

В четверг Рада отказалась работать без перерыва и до завершения рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе.

Украинская правда

Темы: Гройсман
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