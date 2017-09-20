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Гройсман заявил, что в Раде умышленно медленно рассматривают огромный закон Порошенко

Среда, 20 сентября 2017, 12:01

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в Верховной Раде умышленно медленно рассматривают законопроект №6232, чтобы не успеть принять вовремя пенсионную реформу.

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы эта реформа была принята уже на этой неделе. Завтра остается последний день сессионный полноценный работы парламента на этой неделе", – сказал он, открывая заседание Кабинета министров 20 сентября.

"И мне доходят сигналы, что идет искусственное затягивание некоторыми политическими силами судебной реформы для того, чтобы сделать невозможным принятие пенсионной реформы. Вдумайтесь: искусственно затягивать работу парламента, чтобы украинские пенсионеры не смогли получить повышенные пенсии в октябре!", – заявил Гройсман.

"Тот народный депутат, кто так делает, – а мы можем сегодня включить телеканал "Рада" и посмотреть, кто по каждой мелочи, по каждой поправке поднимает руку, берет слово и пытается закручивать ситуацию затягивания времени", – добавил премьер.

Он напомнил: "Я был спикером парламента, я понимаю, как работают внутри процедуры".

"Я подчеркиваю, что искусственное затягивание – это преступление по отношению к украинским пенсионерам, которые годами ждут возможности получить более высокие пенсии. И такую ​​возможность мы можем предоставить им уже в четверг", – сказал Гройсман.

Он призвал "все здоровые силы парламента" сделать всё, чтобы 21 сентября рассмотрели пенсионную реформу, – и дать старт повышению пенсий. А также попросил "дать оценку тем, кто искусственно затягивает процесс".

"Системное повышение пенсий без проведения этой реформы невозможно... Если мы оставим ту систему, которая есть, она будет обеспечивать обнищание пенсионеров", – заявил Гройсман.

"Завтра будет момент истины", – сказал премьер.

Он отметил, что пенсионная реформа никому не навредит.

В это время Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к огромному президентского законопроекту №6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.

К нему предлагается более около 4500 поправок, по состоянию на 12:00 среды депутаты не прошли и половины.

В первом чтении президентский проект закона парламент принял 20 июня, хотя в Раде предлагали разделить "самый длинный в истории" проект на 5 отдельных законов.

Депутаты отказались продолжать работу 20 сентября до завершения рассмотрения во втором чтении президентского законопроекта №6232.

Предложенный Петром Порошенко законопроект предлагает новую редакцию трех кодексов, а также изменения в 8 других кодексов и 18 законов.

Документ уже разбит на 6 разделов: изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс; изменения в Гражданский процессуальный кодекс; изменения в Кодекс административного судопроизводства; изменения в ряд законов и кодексов; изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"; заключительные положения.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаГройсманреформыпенсиизаконодательство
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