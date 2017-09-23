Волкер назвал Суркова "архитектором событий на Донбассе"

1442 просмотра
Суббота, 23 сентября 2017, 15:31

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что советник президента РФ Владислав Сурков является "архитектором" событий на Донбассе. 

В интервью "Зеркалу недели", говоря о роли Суркова в урегулировании конфликта на востоке Украины, Волкер отметил, что его участие способно "помочь в переговорах". 

"Мне Сурков показался очень умным и очень продвинутым ... он производит впечатление человека, хорошо подготовленного технически и технологически. Он активный деятель с хорошими связями.  Все это, а также постоянные контакты с Путиным является факторами, способными помочь в переговорах. Потому что я не имею возможности напрямую убедить президента Путина... Но Сурков, который знает Путина,  регулярно контактирует с ним, возможно, способен донести до него соответствующие мысли", - отметил Волкер. 

Он добавил, что в отличие от Суркова, который общается с Путиным, не имеет возможности постоянно, напрямую общаться с президентом США Дональдом Трампом.

"Но учитывая то, как структурирована американская система власти, у меня позиция, эквивалентная позиции Суркова. Ну разве что я не являюсь архитектором того, что происходит в Донбассе", - добавил он. 

Темы: Донбасс Росcия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного - СЦКК 23 сентября 2017, 14:54
В Минобороны рассказали о карьере "министра" Тимофеева в ОРДО 23 сентября 2017, 13:43
АТО: Украинский военный ранен возле Невельского 23 сентября 2017, 13:18
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного - СЦКК
Адвокат Сенцова не знает, куда этапировали его подзащитного
АТО: Украинский военный ранен возле Невельского
РосСМИ: В Донецке подорвали “министра доходов и сборов”
Все новости
видео

Папа Римский, Илон Маск и еще 4 спикеры TED о том, как не бояться будущего

е-город

6 новых онлайн-сервисов, которые помогут выжить в Киеве

Фото дня

Как теперь выглядит в Донецке стадион "Шахтер"