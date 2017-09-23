Волкер назвал Суркова "архитектором событий на Донбассе"

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что советник президента РФ Владислав Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.

В интервью "Зеркалу недели", говоря о роли Суркова в урегулировании конфликта на востоке Украины, Волкер отметил, что его участие способно "помочь в переговорах".

"Мне Сурков показался очень умным и очень продвинутым ... он производит впечатление человека, хорошо подготовленного технически и технологически. Он активный деятель с хорошими связями. Все это, а также постоянные контакты с Путиным является факторами, способными помочь в переговорах. Потому что я не имею возможности напрямую убедить президента Путина... Но Сурков, который знает Путина, регулярно контактирует с ним, возможно, способен донести до него соответствующие мысли", - отметил Волкер.

Он добавил, что в отличие от Суркова, который общается с Путиным, не имеет возможности постоянно, напрямую общаться с президентом США Дональдом Трампом.

"Но учитывая то, как структурирована американская система власти, у меня позиция, эквивалентная позиции Суркова. Ну разве что я не являюсь архитектором того, что происходит в Донбассе", - добавил он.

Как известно, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре.

На встрече Волкер планирует обсудить с Сурковым вопрос восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.