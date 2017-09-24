Порошенко связал победу Меркель с восстановлением целостности Украины

41 просмотр
Воскресенье, 24 сентября 2017, 20:59

Победа партии канцлера Германии Ангелы Меркель на парламентских выборах приближает восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении Меркель по итогам выборов.

"Искренние поздравления Ангеле Меркель - победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе", - отметил глава украинского государства.

"Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе. Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе", - добавил Порошенко.

Также с победой Меркель поздравил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

"Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше", - отметил он.

Как известно, по предварительным результатам экзит-полов, проведенных на выборах в Бундестаг, блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32.5% голосов и очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии из.

Украинская правда

Темы: Порошенко Германия Меркель виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко в Канаде обсудил усиление санкций против РФ 24 сентября 2017, 10:16
Порошенко: весь канадский бизнес готов прийти в Украину 23 сентября 2017, 22:01
Порошенко поговорил с главой МИД Канады о миротворцах на Донбассе 23 сентября 2017, 20:18
powered by lun.ua
Главные новости
Партия Меркель выиграла выборы в Германии, третье место у пророссийской АдГ
В воскресенье боевики нарушили "тишину" 9 раз, ранен боец ВСУ
В РФ устроили акцию против войны с Украиной
Во Львове 38 человек отравились копченой рыбой
Все новости
фото

18 псов, которые развенчивают миф о "собачьей жизни"

18+

О ролевых играх и шибари-вечеринках от тренера по БДСМ-практикам

е-город

6 новых онлайн-сервисов, которые помогут выжить в Киеве