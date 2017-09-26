Переживший пытки крымский татарин проходит реабилитацию в Киеве

Крымский татарин Ренат Параламов, которого похитили и пытали в оккупированном Крыму, проходит реабилитацию в Киеве в ведомственной больнице Государственного управления делами.



Об этом сообщает во вторник первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.



"По поручению президента и по инициативе Рефата Чубарова, сейчас в больнице проходит обследование и реабилитацию Ренат Параламов, которого похитили и пытали российские оккупанты в Крыму. Ренату удалось вырваться и сейчас он на свободе, в свободной Украине", – сообщает Геращенко.



Как известно, 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова провели обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями".



Адвокат предполагал, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.



Через день активист нашелся на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

Как известно, после аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".



Украинская правда