Жители Киева и близлежащих городов слышат звуки, похожие на взрывы

Жители некоторых районов Киева и некоторых близлежащих населенных пунктов сообщают, что слышат звуки, похожие на взрывы.

Сообщения начали поступать примерно час назад и продолжаются к настоящему времени.

В Киеве, по словам местных жителей, звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболоне, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорожичах.

"Метро Дарница, окна и двери задрожали", "Даже люстра звякнула. южная окраина города", "Два залпа. Трещина", "Соломенский район, периодично слышно взрывы", - пишут киевляне в соцсетях.

Кроме того, звуки были слышны в населенном пункте Хотяновка, по словам местной жительницы, она почувствовала взрывную волну. Также о звуках взрывов сообщили жители Бучи.

В дежурной части Нацполиции Киева в комментарии "Украинской правде" подтвердили, что от граждан поступали сообщения о звуках взрывов.

"Пока проводится проверка, информации пока нет", - отметили в дежурной части.

Также в полиции посоветовали обращаться за информацией утром.