Ограничение авиаперелетов над Калиновкой сохранится еще минимум сутки

208 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 12:19

Ограничение воздушного движения радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства вокруг арсенала ВСУ под Калиновкой, где детонируют боеприпасы, будет действовать еще минимум сутки.

Об этом сообщил в среду журналистам после заседания Кабинета министров министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сразу "закрыли" небо в радиусе 50 км над эпицентром событий. Это ограничение будет длиться еще минимум сутки", – сказал министр.

Омелян подчеркнул, что Министерство инфраструктуры Украины будет оперативно реагировать на ситуацию, в частности, в случае уменьшения угрозы.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Из-за чрезвычайной ситуации с боеприпасами на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области 27 сентября по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов, которые задержатся в пути от 5 до 8 часов.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

По фактам взрывов в Калиновке к ЕРДР внесена информация с предварительной квалификацией "диверсия".

Президент Петр Порошенко созвал военное командование для поиска путей ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Калиновке.

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
16 населенных пунктов остались без газа из-за Калиновки 27 сентября 2017, 11:53
Кабмин выделил 100 млн на ликвидацию последствий в Калиновке 27 сентября 2017, 11:45
Появилось видео мощного взрыва в Калиновке 27 сентября 2017, 10:59
powered by lun.ua
Главные новости
Оккупанты присудили Умерову два года колонии-поселения
Появилась информация, что склады в Калиновке мог поджечь беспилотник
Взрывы в Калиновке квалифицируют как диверсию
Из-за ситуации в Винницкой области Порошенко созывает военный кабинет
Все новости
видео

"Игры непокоренных": Украинская команда выиграла "золото" и "серебро"

история

Почему Сковорода обрек себя на послушание Богу?

культура

Британская певица сняла клип в Киеве