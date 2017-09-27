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Обмеження авіаперельотів над Калинівкою збережеться ще мінімум добу

Середа, 27 вересня 2017, 12:19
Траса М21 біля Калинівки, 27.09.2017
FB Vladislav Gunko

Обмеження повітряного руху радіусом 50 км в діапазоні висот від поверхні до верхньої межі повітряного простору навколо арсеналу ЗСУ під Калинівкою, де детонують боєприпаси, буде діяти ще мінімум добу.

Про це повідомив в середу журналістам після засідання Кабінету міністрів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми відразу "закрили" небо в радіусі 50 км над епіцентром подій. Це обмеження буде тривати ще мінімум добу", – сказав міністр.

Омелян підкреслив, що Міністерство інфраструктури України буде оперативно реагувати на ситуацію, зокрема, в разі зменшення загрози.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Через надзвичайну ситуацію 27 вересня зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських поїздів, які затримаються в дорозі від 5 до 8 годин.

Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

За фактами вибухів у Калинівці до ЄРДР внесено інформацію за попередньою кваліфікацією "диверсія".

Президент Петро Порошенко скликав військове командування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла в Калинівці.

Теми: надзвичайна подіяВінницька область
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