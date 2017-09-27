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Ограничение авиаперелетов над Калиновкой сохранится еще минимум сутки

Среда, 27 сентября 2017, 12:19
Трасса М21 возле Калиновки, 27.09.2017
FB Vladislav Gunko

Ограничение воздушного движения радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства вокруг арсенала ВСУ под Калиновкой, где детонируют боеприпасы, будет действовать еще минимум сутки.

Об этом сообщил в среду журналистам после заседания Кабинета министров министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сразу "закрыли" небо в радиусе 50 км над эпицентром событий. Это ограничение будет длиться еще минимум сутки", – сказал министр.

Омелян подчеркнул, что Министерство инфраструктуры Украины будет оперативно реагировать на ситуацию, в частности, в случае уменьшения угрозы.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Из-за чрезвычайной ситуации с боеприпасами на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области 27 сентября по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов, которые задержатся в пути от 5 до 8 часов.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

По фактам взрывов в Калиновке к ЕРДР внесена информация с предварительной квалификацией "диверсия".

Президент Петр Порошенко созвал военное командование для поиска путей ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Калиновке.

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая область
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