Владельца магазина "Эмпориум" допросят из-за стертых граффити

В ближайшее время на допрос вызовут владельца магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве, со стен которого стерли граффити времен Майдана.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"Уже в ближайшие дни владелец магазина будет приглашен для дачи показаний", - отметила пресс-секретарь", - отметила Максимец.

Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что в уголовном производстве по уничтожению граффити готовят обращение в госучреждения, чтобы подтвердить статус изображений.

Также устанавливают, кому принадлежит помещение, на стенах которого были граффити.

Как сообщалось, Печерское управление полиции в Киеве зарегистрировало уголовное производство по ст ст 194 ч.1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса за разгром входа магазина на Грушевского, на стенах которого перед тем стерли знаменитые граффити времен Майдана.

Ранее прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Максимець отметила "Украинской правде", что, учитывая резонанс событий, оба уголовных производства взяты под контроль столичной прокуратуры.

Как известно, 3 сентября в Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана.

Ранее стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Автор граффити уже заявил, что готов восстановить изображение.

Олег Твердь, УП