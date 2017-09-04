Прокуратура обжаловала освобождение Шуфрича-младшего

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Понедельник, 4 сентября 2017, 14:04

Прокуратура Киева обжаловала решение суда, который отпустил на поруки сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича-младшего, который, находясь за рулем автомобиля, сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве 26 августа.

Об этом "Українським новинам" сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

В апелляционной жалобе прокурор просит отменить определение суда первой инстанции и принять новое, которым применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О дате рассмотрения апелляционной жалобы обещают сообщить дополнительно.

Как известно, 30 августа Шевченковский райсуд Киева отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца - депутата ВР Нестора Шуфрича.

29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа.

26 августа вечером в Киеве Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного рабина Украины Моше Асман.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Темы: Шуфрич ДТП прокуратура суд
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