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Сбитому сыном Шуфрича первую помощь оказал сын главного раввина Украины

Воскресенье, 27 августа 2017, 09:43

Первую помощь человеку, которого сбил на переходе в центре Киева сын депутата Нестора Шуфрича, оказал сын главного раввина Украины Моше Асмана.

Об этом сообщил сам Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"Около полчаса назад на перекрестке рядом с нашей синагогой автомобиль марки "Бентли" на большой скорости сбил человека. Наш сын Мендель, находясь в это время поблизости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь, пока не приехала скорая помощь", - рассказал главный раввин Украины.

По его словам, сыну помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии.

Пресс-служба Нестора Шуфрича также подтвердила эту информацию.

"Депутат выражает благодарность господину Менделю, который, находясь поблизости, воспользовался взятым в синагоге израильским медицинским рюкзаком и оказал пострадавшему первую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

Украинская правда

Темы: евреиДТПШуфрич
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