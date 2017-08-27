Сына Шуфрича могут наказать условно – Геращенко

Суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича, который сбил человека на переходе в центре Киева, условное наказание и крупный штраф.

Об этом заявил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу "112 Украина".

Как известно, полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

"Уголовный кодекс за такое правонарушение может давать от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы", - сказал он.

Геращенко подчеркнул, что, в отличии от бизнесмена Петра Дыминского, народный депутат Нестор Шуфрич не пытается скрывать причастность своего сына к ДТП, и выразил мнение, что при вынесении приговора суд это учтет.

Однако, по его словам, нужно установить все обстоятельства этого дела.

"Предварительно можно сказать, что пешеход проходил через пешеходный переход, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать", - заявил Геращенко, добавив, что "скорее всего, виновность водителя здесь будет очевидна".

Советник главы МВД также сообщил, что пострадавший пешеход получил серьезные травмы, и врачи борются за его жизнь.

Как сообщалось, в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович на пешеходном переходе совершил наезд на прохожего, пострадавший с множественными травмами госпитализирован.

Украинская правда