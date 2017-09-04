Тука сомневается в возможности введения миротворцев на Донбасс

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Понедельник, 4 сентября 2017, 19:52

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сомневается в возможности введения миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"У меня есть большие предостережения насчет того, удастся ли вообще реализовать использование миротворческих сил. Если этот вопрос под тремя большими знаками вопроса, а на сегодняшний день это так, то стоит ли в тело закона сразу закладывать неопределенные формулировки, пожелания?", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что предусмотрение в законопроекте о реинтеграции Донбасса введения миротворческой миссии является для него новостью.

По словам Туки, такой законопроект будет внесен в Верховную Раду до конца сентября.

Как известно, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса после согласования одного из трех вариантов введения миротворческой миссии на Донбасс.

Президент Петр Порошенко намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в США в сентябре.

Украинские новости

Темы: Тука Донбасс
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