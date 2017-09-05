Охранника Дыминского выпустили из СИЗО

Охраннику бизнесмена Петра Дыминского Андрею Борщу, которому предъявили подозрение в совершении смертельного ДТП, изменили меру защиты с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.



Соответствующее решение принял 5 сентября Апелляционный суд Львовской области, передает Zaxid.net.



Также суд обязал подозреваемого присутствовать на всех заседаниях суда, не общаться со свидетелями ДТП, сдать свой загранпаспорт.



Адвокаты Борща предлагали взять его на поруки его фирмой "Ирбис". Но суд удовлетворил иск частично и перевел подозреваемого на домашний арест.



Франковский отдел полиции обязали выполнить решение суда 5 сентября. В случае несоблюдения условий Борщу изменят меру пресечения на более строгую.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

22 августа утром бизнемену была официально вручена повестка на допрос. Через час бизнесмен вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию.

Полиция установила отсутствие вины охранника Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.



Сам Дыминский говорит, что готов сотрудничать со следствием, но из заграницы так и не вернулся.