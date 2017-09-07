Сын Шуфрича запретили управлять автомобилем 2 месяца

Шевченковский райсуд Киева на 2 месяца ограничил сына Нестора Шуфрича в праве управления транспортом.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры суд на 2 месяца ограничил подозреваемого в ДТП на Шота Руставели в праве управления транспортом", - написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение жалобы столичной прокуратуры на решение суда, который отпустил подозреваемого на поруки.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария поизошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал и проходит лечение.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Киева обжаловала решение Шевченковского райсуда столицы о том, чтобы отпустить Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца – депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока".

Украинская правда