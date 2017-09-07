Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жалобу на меру пресечения Шуфричу-младшему отложили

Четверг, 7 сентября 2017, 12:38

Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда, отпустившего сына нардепа Нестора Шуфрича на поруки отца.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила "Українським новинам".

По ее словам, заседание в четверг отложили, поскольку судьи не успели ознакомиться с материалами дела.

Заседание в следующие вторник запланировано на 11:10.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария поизошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал и проходит лечение.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Киева обжаловала решение Шевченковского райсуда столицы о том, чтобы отпустить Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца – депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока".

Темы: ШуфричсудДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Шуфрич
Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича
"Жеста доброй воли" от Шуфрича не будет. Что делать парламенту?
Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: