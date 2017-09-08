Корпоратив БПП хотели засекретить - и не понимают ажиотажа

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Пятница, 8 сентября 2017, 11:44

Резиденцию "Залесье" для неформальной встречи фракции "Блок Петра Порошенко" выбрали, чтобы избежать чужих глаз и огласки в медиа.

Об этом говорится в репортаже "Украинской правды" из-под резиденции.

"Место подальше от Киева, где нельзя будет снимать через забор", - пояснил УП выбор локации один из членов БПП.

Юрий Стець, который до сих пор числится министром информационной политики, рассказал: "Никаких песен, выступлений кого-то, цирков не было. В речах не было ничего суперэксклюзивных. Все же понимали, что если слили о месте, сольют и о выступлении, гульбе".

"Вообще я не понимаю ажиотажа – почему всем так эта тема интересна? Это нормальная встреча президента со своей командой", – заявил он.

Кроме Петра Порошенко, выступали перед нардепами премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко.

Также в "Залесье" прибыли первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьеры Геннадий Зубко и Павел Розенко, министр финансов Александр Данилюк и некоторые руководители областных госадминистраций.

В прошлый раз Порошенко встречался с фракцией в апреле. На этот раз он был довольно лаконичен: выступление длилось 5-7 минут.

"Фактически президент коротко расшифровывал свое обращение к депутатам, обращался к министрам и (по поводу) поддержки реформ. Гройсман говорил, что ожидает от парламента принятия пенсионной и медицинской реформы", – рассказал Стець.

"Говорили все, кто хотел. Там были люди, которые месяцами не могут встретиться", – добавил он.

Еще один из участников событий рассказал, как шутили над Кличко: "Президент сказал, что в результате децентрализации местные бюджеты стали почти как государственные. Поэтому мэр Киева пересел с велосипеда на мотоцикл. Если так пойдет и дальше, он сможет купить себе метро на Троещину".

Луценко, который выступал последним и шутил, что приехал без представлений на нардепов, сравнил ситуацию в Украине с кораблем, который перестраивают в открытом море во время шторма, под обстрелом врага и с непрерывными ссорами команды.

Кроме того, на встрече президент вручил награды первому заместителю главы парламентского комитета по вопросам науки и образования Александру Спиваковскому и главе комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной.

"Украинская правда"

Темы: БПП Порошенко
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