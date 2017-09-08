Убитый в Киеве гражданин Грузии: Что известно о Махаури

Следствие будет выяснять связи погибшего в Киеве гражданина Грузии Темура Махаури для установления мотивов и обстоятельств его убийства.



Об этом сказал журналистам глава департамента по связям с общественностью МВД Артем Шевченко 8 сентября в Киеве на месте взрыва авто, в котором находился Махаури.



"Все его связи на нашей территории, территории других стран, все контакты будут исследованы в ходе расследования этого преступления", – сказал он.



"Этот человек вряд ли являл собой пример законопослушного гражданина", – отметил спикер МВД.



По словам Шевченко, Махаури "имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами".



Спикер МВД отмечает, что, очевидно, это не случайное преступление, а "умышленное покушение на это лицо".



"По всем признакам, это целенаправленное убийство именно этого лица", – сказал Шевченко.



Он напомнил, что Махаури задерживался в январе 2017 году в Украине, но заключил сделку со следствием, признал свою вину и получил условный срок (статья - "незаконное хранение оружия") - 5 лет с отсрочкой на 3 года.



Относительно того, воевал ли Махаури в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, и в составе какого формирования, Шевченко отметил следующее:



"Сейчас выясним, кто он есть. С какой стороны баррикад воевал".



"Тогда (в январе - ред.) У него было изъято удостоверение члена батальона имени шейха Мансура, написанное от руки. Мы понимаем, что это никакое не официальное удостоверение. Насколько мне известно, батальон Джохара Дудаева (в нем Махаури участвовал в АТО по словам друзей погибшего - ред.) никогда не был официальной структурой. И тот и другой очевидно парамилитарные образования, которые принимают участие в войнах.



Шевченко отметил, что ему пока неизвестно, получал ли Махаури угрозы, как утверждают его друзья.



По данным британских СМИ, несколько лет назад Махаури был задержан турецкими правоохранительными органами по подозрению в серии убийств чеченцев-сторонников Доку Умарова на территории Турции.



Турецкие власти и СМИ обвиняли его в работе на Кремль, ссылаясь якобы на записи его разговоров с сотрудниками ФСБ.



Прокуратура Стамбула требовала для Махаури смертельного приговора за убийство 5 чеченцев, однако сам Махаури свою вину отрицал. Однако в открытых источниках информация о завершении суда в Стамбуле отсутствует.



По данным российского издания "Коммерсант", Махаури также известен как участник событий 2012 года в ущелье Лопота, где грузинские спецназовцы уничтожили группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан.

Активным участником той операции был бывший заместитель министра внутренних дел Грузии и экс-глава одесской полиции Георгий Лорткипанидзе, который, по данным издания, называл Махаури "патриотом Грузии".

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто с грузинскими номерами. В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.



Позже выяснилось, что погибшим был Темур Махаури.



Валентина Романенко, Евгений Будерацкий, УП