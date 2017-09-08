СМИ сообщают, что во время взрыва в автомобиле Махаури была известная модель

Женщиной, которая пострадала во время взрыва автомобиля на Бессарабке в Киеве может быть известной моделью по имени Наталья.

Об этом в комментарии 112 канала сказала родственница пострадавшей, волонтер Ксюша Киевская.

Она рассказала, что пострадавшую зовут Наталья, а 6-летнего мальчика - Антон.

"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. То есть она была лицом Dior", - сказала Киевская.

На вопрос, какая фамилия имеет пострадала, она ответила: "Я не знаю, на какой она сейчас фамилии".

По словам собеседницы телеканала, ребенка перевели в ожоговое отделение.

"Ее (женщину) привезли без всяких документов, потому что она вся обгоревшая. У нее разрыв правого бедра. У нее сильно повреждена правая рука, оторвана левая пятка, очень повреждены ткани лица", - сказала Киевская, добавив, что у пострадавшей неустойчивое давление.

"У ребенка руки ноги целы. Единственное - ожог 1-й степени", - добавила она.

Ранее сообщалось о взрыве авто в центре Киева.

Взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами.

В автомобиле было трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщина с ребёнком госпитализированы.

Погибшим при взрыве в автомобиле на Бессарабке в Киеве был Темур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

Украинская правда