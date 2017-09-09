Елисеев: Подготовка к размещению миротворцев ООН занимает не менее полугода

Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата занимает не менее полугода.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы… Это может занять, исходя из практики, не меньше шести месяцев - от момента принятия решения до полностью развертывания миротворческой операции", - сказа он.

Елисеев отметил, что этот отрезок времени включает определенные этапы, "начиная от направления оценочной миссии", продолжая работой передовой группы, которая будет формировать логистику условий размещения миротворцев.

По его словам, среди обязательных процедур – "запрос ко всем странам - членам ООН на предмет предоставления миротворцев", доставка миротворцев, оборудования, техники.

"Очень быстро это не будет и надо набраться терпением", - отметил Елисеев.

Как известно, президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.

5 сентября Путин поручил министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР".

В тот же день Россия направила проект резолюции о размещении миротворцевна Донбассе генсекретарю ООН и главе Совета безопасности ООН.



Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.



В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.



У Украины готова своя резолюция по миротворцам, заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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