Содержание Гриба без лекарств в СИЗО может привести к фатальным последствиям - отец

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Суббота, 9 сентября 2017, 03:33

Отец удерживаемого в СИЗО в Краснодарском крае украинца Павла Гриба заявил, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

"Я написал обращение всем, добавил документы о тяжелом состоянии здоровья, о необходимости в наблюдении, медикаментах, опасности содержания, это может привести к фатальным последствиям. Каждый день пребывания там, без издевательств и избиения, может привести к фатальным последствиям", - сказал он.

"Мы переживаем, что с ребенком может произойти непоправимое. И там никто не сможет оказать ему помощь - может быть кровоизлияние", - добавил отец украинца.

Как известно, представители защиты приехали в следственный изолятор ФСБ в Краснодаре, где содержится гражданин Украины Павел Гриб, однако их к задержанному пока не пускают.

Российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Беларуси – и по состоянию на 7 сентября не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границыукраинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.

При этом правоохранители республики отмечали, что информации о выезде из Беларуси Гриба не имеют.

Темы: Росcия политзаключенные
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