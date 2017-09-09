Саакашвили выехал к украинской границе

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Саакашвили выехал из Польши к украинской границе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украина", - написал Саакашвили.

Судя по фото, экс-губернатор с ребенком планируют ехать на велосипедах.

Как известно, 10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину – возможно его задержание. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября. Представители "Демальянса" также поедут туда, чтобы проследить за законностью процедур.

Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Украинская правда