Садовый пообещал, что нардепы "Самопомочи" будут встречать Саакашвили 10 сентября
Мэр Львова Андрей Садовый, глава партии "Самопомич" заявил, что ряд нардепов из партии будут встречать экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на КПП "Краковец".
Об этом он написал на странице в Facebook.
"10 сентября мои однопартийцы - Ирина Подоляк, Егор Соболев, Роман Семенуха, Семен Семенченко и Павел Костенко будут на КПП "Краковец", чтобы проконтролировать соблюдение закона и Конституции Украины относительно Михеила Саакашвили", - заявил Садовый.
Он выразил надежду, что "президент Петр Порошенко сумеет исправить свое непродуманное решение и 10 сентября не станет днем позора для страны".
Как известно, 26 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.
Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.
Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.
В президентской администрации отметили, что основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины".
Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись.
Бывший глава Одесской областной госадминистрации заявил о том, что вернется в Украину 10 сентября.
Однако украинские пограничники ранее заявили, что не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.
4 сентября Михеил Саакашвили заявил, что путешествует с украинским паспортом.