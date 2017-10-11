"Нафтогаз" проиграл апелляцию "Украинской правде"

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Среда, 11 октября 2017, 15:06

Суд отклонил апелляцию госкомпании "Нафтогаз Украины", с помощью которой та пыталась уйти от ответа на "неудобный" вопрос от "Украинской правды".

Об этом сообщает в Facebook журналистка УП Татьяна Козырева.

"Нафтогаз" так не хочет обнародовать свои контракты с лоббистами, что пошел в апелляционный суд, чтобы оспорить нашу с Александром Бурмахиным победу в первой инстанции. По иронии судьбы, "Нафтогаз" проиграл и апелляцию тоже", - пишет она.

В своей апелляционной жалобе госкомпания просила Киевский апелляционный административный суд отменить решение Окружного административного суда Киева, которым тот обязал "Нафтогаз" рассмотреть запрос Козыревой повторно и все-таки дать ответ в рамках закона "О доступе к публичной информации".

Как известно, информационный запрос к "Нафтогазу" Козырева направила в ходе проведения журналистского расследования относительно американских лоббистов.

В ответе на запрос "Нафтогаз" аргументировал непредоставление контрактов тем, что, во-первых, запитувана информация является не публичной информациею, а коммерческой, а во-вторых, что НАК "Нафтогаз" вообще не является распорядителем информации в понимании Закона Украины "О доступе к публичной информации".

На одном из судебных заседаний "Нафтогаз" объяснил то, что не предоставил на информационный запрос копии контрактов, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge, так как "национальная акционерная компания "Нафтогаз" не заключала контрактов с бильгийською компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge".

Темы: Нефтегаз СМИ суд
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