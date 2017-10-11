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"Нафтогаз" програв апеляцію "Українській правді"

Середа, 11 жовтня 2017, 15:06

Суд відхилив апеляцію держкомпанії "Нафтогаз України", за допомогою якої та намагалася уникнути відповіді на "незручний" запит від "Української правди".

Про це повідомляє у Facebook журналістка УП Тетяна Козирєва.

"Нафтогаз" так не хоче оприлюднювати свої контракти з лобістами, що пішов до апеляційного суду, щоб оскаржити нашу з Олександром Бурмахіним перемогу у першій інстанції. За іронією долі, "Нафтогаз" програв і апеляцію також", - пише вона.

У своїй апеляційній скарзі держкомпанія просила Київський апеляційний адміністративний суд скасувати рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким той зобов’язав "Нафтогаз" розглянути запит Козирєвої повторно і таки надати відповідь у межах закону "Про доступ до публічної інформації".

Апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції "правильно встановив обставини справи та ухвалив рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права".

Крім того, зазначається в ухвалі, апелянт не надав належних доказів протиправного рішення суду першої інстанції.

Як відомо, інформаційний запит до "Нафтогазу" Козирєва надіслала під час проведення журналістського розслідування щодо американських лобістів.

У відповіді на запит "Нафтогаз" аргументував ненадання контрактів тим, що, по-перше, запитувана інформація є не публічною, а комерційною. А по-друге, що НАК "Нафтогаз" взагалі не є розпорядником інформації у розумінні ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

На одному з судових засідань "Нафтогаз" пояснив, що не надав на інформаційний запит копії контрактів, укладених із бельгійською компанією CabinetDN та американською компанією ValueBridge, бо "національна акціонерна компанія "Нафтогаз" не укладала контрактів з такими компаніями.

Теми: НафтогазЗМІсуд
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