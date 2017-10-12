СБУ предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки

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Четверг, 12 октября 2017, 12:04

Служба безопасности предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Об этом сообщает 12 октября пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, целями злоумышленников определенные крупные государственные и частные компании. Основная цель - нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране.

Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ предлагает придерживаться следующих рекомендаций:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

- осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании

- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Как известно, 27 апреля ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот ЧАЭС.

Служба безопасности Украины заявляла о причастности спецслужб России к атаке вируса Petya.A в Украине и мире.

Затем в августе СБУ тоже предупреждала о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.

Украинская правда

Темы: СБУ хакеры
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