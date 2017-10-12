СБУ попереджає про можливість нової масштабної кібератаки

Служба безпеки попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

Про це інформує 12 жовтня прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета – порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні.

Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.

Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем СБУ пропонує дотримуватись таких рекомендацій:

- оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;

- здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;

- забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій.

Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya. Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів із ладу електронний документообіг ЧАЕС.

Служба безпеки України заявляла про причетність спецслужб Росії до атаки вірусу Petya.A в Україні та світі.

Потім у серпні СБУ теж попереджала про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств.

Українська правда