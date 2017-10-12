Подозреваемому в растрате замминистру назначили домашний арест
Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.
Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда.
Согласно информации, суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 суток или залога в размере 75 млн грн.
По решению суда, Павловский не может покидать свое фактическое место проживания в Житомире.
"Я доволен, что нет этой бессмысленной суммы, содержания под стражей", - сказал после суда один из защитников задержанного.
Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.
В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.
Грановский отрицает свою причастность к "Трейд Коммодити".
Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.
Олег Твердь, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.