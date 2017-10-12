Еще двум чиновникам Минобороны сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило еще 2 чиновникам Минобороны о подозрении в растрате государственных средств при закупке топлива.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в НАБУ.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Facebook, что речь идет о работнике одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работника Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Им объявили о подозрении по ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

По данным Еnkorr.com.ua, подозреваемые – начальник отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борис Малыш и старший инспектор отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимир Шемовнев.

Также САП сообщает, что 12 октября Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения задержанным 11 октября заместителю министра обороны Игорю Павловскому и директору Департамента госзакупок Минобороны Владимиру Гулевичу.

"Заместителю министра обороны изберут меру пресечения в 14:15, а директору Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства в 17:15", - говорится в сообщении САП.

По данным Еnkorr.com.ua, со стороны "Трейд Коммодити" НАБУ и САП подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил про еще два подозрения.

Сторона обвинения хочет для заместителя министра арест или 75 миллионов гривен залога, для директора Департамента госзакупок – арест или 8 миллионов гривен залога.

По данням СМИ, подозреваемые в причастности к хищению 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) сбежали.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

Читайте также: След ведет на Банковую: за что взяли замминистра обороны