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Подозреваемому в растрате замминистру назначили домашний арест

Четверг, 12 октября 2017, 20:11

Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда.

Согласно информации, суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 суток или залога в размере 75 млн грн.

По решению суда, Павловский не может покидать свое фактическое место проживания в Житомире.

"Я доволен, что нет этой бессмысленной суммы, содержания под стражей", - сказал после суда один из защитников задержанного.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Грановский отрицает свою причастность к "Трейд Коммодити".

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

Олег Твердь, УП

Темы: Миноборонысуд
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