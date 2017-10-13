Кабмин намерен привести в Украину международные пенсионные фонды

1130 просмотров
Пятница, 13 октября 2017, 13:11

Кабинет министров приступает к разработке законопроекта о создании в Украине накопительной пенсионной системы с участием частных международных фондов.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава правительства отметил, что выступает за построение второго уровня пенсионной системы (накопительной пенсионной системы), но переживает за сохранность средств граждан.

"Все ведь помнят потерю денег в Сбербанке СССР. Я не хочу повторения такого, поэтому нужны гарантии, чтобы люди знали, что если они делают накопления, то после выхода на пенсию они их получат. Я думаю, что тут нужно привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию, являются достаточно устойчивыми", - сказал Гройсман.

По его словам, разработкой соответствующего законопроекта сейчас будет заниматься Кабмин вместе с депутатами, которые имеют несколько хороших инициатив.

Темы: Кабинет министров Гройсман пенсии мир
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Накопительная пенсионная система должна быть негосударственной – Рева 12 октября 2017, 18:29
Правительство рассчитывает на 10% уменьшение количества субсидиантов 11 октября 2017, 15:35
Кабмину предлагают создать отдельный спасательный отряд для АТО 11 октября 2017, 13:10
powered by lun.ua
Главные новости
Госадвокат рассказал подробности поездки к Януковичу в Ростов
Омелян: С моей стороны нет никаких нарушений
НАБУ начало расследование против Омеляна
Климкин в Румынии: ни одна румынская школа не будет закрыта
Все новости
технологии

Для погруженных в смартфон: умная "зебра", которая позаботится обо всех на дороге

ЗОЖ

Приятное с полезным: 5 красивых маршрутов по Киеву для бега

семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину