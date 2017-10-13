Кабмин намерен привести в Украину международные пенсионные фонды

Кабинет министров приступает к разработке законопроекта о создании в Украине накопительной пенсионной системы с участием частных международных фондов.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава правительства отметил, что выступает за построение второго уровня пенсионной системы (накопительной пенсионной системы), но переживает за сохранность средств граждан.

"Все ведь помнят потерю денег в Сбербанке СССР. Я не хочу повторения такого, поэтому нужны гарантии, чтобы люди знали, что если они делают накопления, то после выхода на пенсию они их получат. Я думаю, что тут нужно привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию, являются достаточно устойчивыми", - сказал Гройсман.

По его словам, разработкой соответствующего законопроекта сейчас будет заниматься Кабмин вместе с депутатами, которые имеют несколько хороших инициатив.