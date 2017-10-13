Кабмін планує привести в Україну міжнародні пенсійні фонди

Кабінет міністрів береться за розробку законопроекту про створення в Україні накопичувальної пенсійної системи за участю приватних міжнародних фондів.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду зазначив, що виступає за побудову другого рівня пенсійної системи (накопичувальної пенсійної системи), але переживає за збереження коштів громадян.

"Адже всі пам'ятають втрату грошей в "Ощадбанку" СРСР. Я не хочу повторення такого, тому потрібні гарантії, щоб люди знали, що якщо вони роблять накопичення, то після виходу на пенсію вони їх отримають. Я думаю, що тут треба залучати міжнародні фонди, які мають хорошу репутацію, є досить стійкими", - сказав Гройсман.

За його словами, розробкою відповідного законопроекту зараз буде займатися Кабмін разом з депутатами, які мають кілька гарних ініціатив.