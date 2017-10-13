Власти Хмельницкого объяснили, почему отменили русский язык в школах

В Департаменте образования Хмельницкого горсовета подтвердили, что в школах города больше не изучают русский язык.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил директор департамента Роман Мыколаив.

"Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", - сказал Мыколаив.

Он добавил, что к городским властям по этому поводу поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений.

По словам Мыколаива, учителей русского языка в связи с отменой соответствующих уроков не уволят – они будут преподавать мировую литературу.

Решение об отмене уроков русского языка в школах не голосовали на заседании городского совета, его принял департамент.

"Это не вопрос городского совета вообще", - объяснил Мыколаив.

Он добавил, что русский язык могут вернуть в школы по требованию родителей, но при двух условиях.

"Конечно. И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку. Хотя мы считаем, что и с ними надо заканчивать ", - сказал Мыколаив.

При этом он добавил, что по требованию родителей из программы не могут исключить английский язык, математику или другой предмет из числа обязательных.

Мыколаив убежден, что отмена русского языка не ущемляет права учеников, а "наоборот помогает государству Украина утвердиться и избежать расшатывания, которое происходит именно благодаря русскому языку".

"Не виноват сам язык как явление. Он всемирный, литературный. Но виноваты те люди, которые используют его как инструмент. Мы боремся не против языка, а против инструмента, благодаря которому началась война. Тем более Хмельницкий полностью украиноязычный", - сказал Николаев.

Он уверен, что дети смогут читать русских классиков в оригинале, потому что "телевидение и радио у нас сплошь русскоязычные".

Всего в Хмельницком 41 школа.

Как известно, ранее "Свобода" заявила, что в школах Хмельницкого не будет русского языка.

Ирина Балачук, УП