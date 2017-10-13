Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти Хмельницкого объяснили, почему отменили русский язык в школах

Пятница, 13 октября 2017, 16:22
Власти Хмельницкого объяснили, почему отменили русский язык в школах

В Департаменте образования Хмельницкого горсовета подтвердили, что в школах города больше не изучают русский язык.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил директор департамента Роман Мыколаив.

"Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", - сказал Мыколаив.

Он добавил, что к городским властям по этому поводу поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений.

По словам Мыколаива, учителей русского языка в связи с отменой соответствующих уроков не уволят – они будут преподавать зарубежную литературу.

Решение об отмене уроков русского языка в школах не голосовали на заседании городского совета, его принял департамент.

"Это не вопрос городского совета вообще", - объяснил Мыколаив.

Он добавил, что русский язык могут вернуть в школы по требованию родителей, но при двух условиях.

"Конечно. И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку. Хотя мы считаем, что и с ними надо заканчивать ", - сказал Мыколаив.

При этом он добавил, что по требованию родителей из программы не могут исключить английский язык, математику или другой предмет из числа обязательных.

Мыколаив убежден, что отмена русского языка не ущемляет права учеников, а "наоборот помогает государству Украина утвердиться и избежать расшатывания, которое происходит именно благодаря русскому языку".

"Не виноват сам язык как явление. Он всемирный, литературный. Но виноваты те люди, которые используют его как инструмент. Мы боремся не против языка, а против инструмента, благодаря которому началась война. Тем более Хмельницкий полностью украиноязычный", - сказал Мыколаив.

Он уверен, что дети смогут читать русских классиков в оригинале, потому что "телевидение и радио у нас сплошь русскоязычные".

Всего в Хмельницком 41 школа.

Как известно, ранее "Свобода" заявила, что в школах Хмельницкого не будет русского языка.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкХмельницкий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: