Влада Хмельницького пояснила, чому скасувала російську у школах

У Департаменті освіти Хмельницької міськради підтвердили, що у школах міста більше не вивчають російську мову.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив директор департаменту Роман Миколаїв.

"Підтверджую вам, що нашою позицією була відмова у загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницького від вивчення російської. Дійсно, це була позиція міського голови, але ми це здійснили, коли було бажання на те батьків, і коли вони підтвердили це відповідними заявами", - сказав Миколаїв.

Він додав, що до міської влади з цього приводу надійшло близько 20 колективних звернень від батьків та громадських об'єднань.

За словами Миколаїва, вчителів російської мови у зв'язку зі скасування відповідних уроків не звільнять – вони викладатимуть зарубіжну літературу.

Рішення про скасування уроків російської у школах не приймалося на засіданні міської ради, його прийняв департамент.

"Це не є питання відання міської ради взагалі", - сказав Миколаїв.

Він додав, що російську мову можуть повернути у школи на вимогу батьків, але за двох умов.

"Звісно. І не тільки російську. Можливо, хтось захоче вивчати ромську, угорську, то вони можуть писати таке звернення. І за наявності відповідних кадрів та не менше, ніж 12 заяв від учнів, ці заяви будуть задоволені. У принципі у нас є факультативи з російської мови. Хоча ми вважаємо, що і з ними треба закінчувати", - сказав Миколаїв.

При цьому він додав, що на вимогу батьків з програми не можуть виключити англійську мову, математику чи інший з обов’язкових предметів.

Миколаїв переконаний, що скасування російської мови не утискає права учнів, а "навпаки допомагає державі Україна утвердитись і уникнути розхитувань, які відбуваються саме завдяки російській мові".

"Не винна сама мова як явище. Вона всесвітня, літературна. Але винні ті люди, які використовують її як інструмент. Ми боремося не проти мови, а проти інструмента, завдяки якому розпочалась війна. Тим більше Хмельницький цілковито україномовний", - сказав Миколаїв.

Він упевнений, що діти зможуть читати російських класиків в оригіналі, бо "телебачення і радіо у нас суцільно російськомовні".

Загалом у Хмельницькому 41 школа.

Як відомо, раніше "Свобода" заявила, що в школах Хмельницького не вивчають російську мову.

Ірина Балачук, УП