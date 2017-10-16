Патрульного, который заламывал руки женщине, не отстранят на время расследования

Руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля считает, что патрульного, который заламывал женщине руки при задержании, не отстранят на время расследования.

Об этом он сообщил в комментарии УП.

На вопрос, будет ли этот полицейский отстранен на время расследования, Зозуля ответил: "Я думаю, что нет".

"В ходе расследования будет проверяться, были ли у него раньше такие ситуации, были ли превышения. Если были, то действительно может быть принято решение о его отстранении, или направление его к психологу, или что-то другое", - добавил он.

Руководитель патрульных столицы также отметил, что перед задержанием женщина отказалась предъявить документы, после чего патрульные сообщили, что "она может будет задержана в порядке 185 статья КУоАП, потому что она совершает своими действиями неповиновение работникам полиции".

"Они предупредили и решили задерживать. Это соответствует закону. Но вопрос в том, как они это делали. Сделали они это не совсем качественно", - сказал Зозуля.

Кроме того, по его словам, правоохранители в ходе задержания "никаких процедур не нарушали".

"А вот вопрос насколько строго на них влиять из-за их действий при задержании, мы решим в ходе служебного расследования", - добавил полицейский.

Как сообщалось, в полиции назначили расследование действий патрульных, которые при задержании женщины в Киеве заламывали ей руки.

Ранее муж женщины Любомир Васильев сообщил, что патрульные при задержании сломали руку Оксане Васильевой, и опубликовал видео задержания.

Оксана Коваленко, УП