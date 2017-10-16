Патрульного, який заламував руки жінці, не відсторонять на час розслідування
Керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля вважає, що патрульного, який заламував жінці руки при затриманні, не відсторонять на час розслідування.
Про це він повідомив у коментарі УП.
На питання, чи буде цей поліцейський відсторонений на час розслідування, Зозуля відповів: "Я думаю, що ні".
"В ході розслідування буде перевірятись, чи в нього раніше були такі ситуації чи були перевищення. Якщо були, то дійсно може бути прийнято рішення про його відсторонення, або направлення його до психолога, або щось інше", - додав він.
Керманич патрульних столиці також зазначив, що перед затриманням жінка відмовилась пред’явити документи, після чого патрульні повідомили, що "вона може буде затримана в порядку 185 стаття КУпАП, бо вона вчиняє своїми діями непокору працівникам поліції".
"Вони попередили і вирішили затримувати. Це відповідає закону. Але питання в тому, як вони це робили. Зробили вони це не зовсім якісно", - сказав Зозуля.
Окрім того, за його словами, правоохоронці в ході затримання "ніяких процедур не порушували".
"А от питання наскільки суворо на них впливати через їхні дії під час затримання, ми вирішимо в ході службового розслідування", - додав поліцейський.
Як повідомлялося, у поліції призначили розслідування щодо дій патрульних, які при затриманні жінки у Києві заламували їй руки.
Раніше чоловік жінки Любомир Васильєв повідомив, що патрульні при затриманні зламали руку Оксані Васильєвій, та опублікував відео затримання.
Оксана Коваленко, УП