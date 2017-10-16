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Патрульного, який заламував руки жінці, не відсторонять на час розслідування

Понеділок, 16 жовтня 2017, 16:22

Керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля вважає, що патрульного, який заламував жінці руки при затриманні, не відсторонять на час розслідування.

Про це він повідомив у коментарі УП.

На питання, чи буде цей поліцейський відсторонений на час розслідування, Зозуля відповів: "Я думаю, що ні".

"В ході розслідування буде перевірятись, чи в нього раніше були такі ситуації чи були перевищення. Якщо були, то дійсно може бути прийнято рішення про його відсторонення, або направлення його до психолога, або щось інше", - додав він.

Керманич патрульних столиці також зазначив, що перед затриманням жінка відмовилась пред’явити документи, після чого патрульні повідомили, що "вона може буде затримана в порядку 185 стаття КУпАП, бо вона вчиняє своїми діями непокору працівникам поліції".

"Вони попередили і вирішили затримувати. Це відповідає закону. Але питання в тому, як вони це робили. Зробили вони це не зовсім якісно", - сказав Зозуля.

Окрім того, за його словами, правоохоронці в ході затримання "ніяких процедур не порушували".

"А от питання наскільки суворо на них впливати через їхні дії під час затримання, ми вирішимо в ході службового розслідування", - додав поліцейський.

Як повідомлялося, у поліції призначили розслідування щодо дій патрульних, які при затриманні жінки у Києві заламували їй руки.

Раніше чоловік жінки Любомир Васильєв повідомив, що патрульні при затриманні зламали руку Оксані Васильєвій, та опублікував відео затримання.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
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