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Патрульного, который заламывал руки женщине, не отстранят на время расследования

Понедельник, 16 октября 2017, 16:22

Руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля считает, что патрульного, который заламывал женщине руки при задержании, не отстранят на время расследования.

Об этом он сообщил в комментарии УП.

На вопрос, будет ли этот полицейский отстранен на время расследования, Зозуля ответил: "Я думаю, что нет".

"В ходе расследования будет проверяться, были ли у него раньше такие ситуации, были ли превышения. Если были, то действительно может быть принято решение о его отстранении, или направление его к психологу, или что-то другое", - добавил он.

Руководитель патрульных столицы также отметил, что перед задержанием женщина отказалась предъявить документы, после чего патрульные сообщили, что "она может будет задержана в порядке 185 статья КУоАП, потому что она совершает своими действиями неповиновение работникам полиции".

"Они предупредили и решили задерживать. Это соответствует закону. Но вопрос в том, как они это делали. Сделали они это не совсем качественно", - сказал Зозуля.

Кроме того, по его словам, правоохранители в ходе задержания "никаких процедур не нарушали".

"А вот вопрос насколько строго на них влиять из-за их действий при задержании, мы решим в ходе служебного расследования", - добавил полицейский.

Как сообщалось, в полиции назначили расследование действий патрульных, которые при задержании женщины в Киеве заламывали ей руки.

Ранее муж женщины Любомир Васильев сообщил, что патрульные при задержании сломали руку Оксане Васильевой, и опубликовал видео задержания.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Киевполиция
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