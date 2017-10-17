Парубий закрыл утреннее заседание Рады, нардепы пошли совещаться

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл утреннее заседание Верховной Рады, на котором зарегистрировалось 338 народных депутатов.

Парубий рассказал, что на Согласительном Совете большинство фракций подтвердили, что во вторник должно быть начато рассмотрение медицинской реформы.

"Вместе с тем я слышу те требования, о которых говорят под Верховной Радой митингующие и ряд фракций ВР... По неприкосновенности, я был и остаюсь сторонником снятия неприкосновенности", - сказал он, добавив, что два законопроекта о снятии неприкосновенности (президентский и 150 депутатов) должен рассмотреть комитет, а тогда их немедленно вынесут в зал.

Парубий также сказал, что поддерживает рассмотрение избирательного законодательства после рассмотрения медицинской реформы. Относительно требования о создании Антикоррупционного суда, спикер заявил, что Венецианская комиссия рекомендовала отклонить имеющиеся законопроекты и внести новый.

"Таким образом, из трех требований Верховная Рада может перейти к выполнению двух требований", - сказал Парубий.

Он дал поручение в недельном расписании пленарных заседаний указать, что после медицинской реформы будут 2 вопроса о снятии неприкосновенности, а после них законопроекты, касающиеся избирательной реформы.

После этого с трибуны сессионного зала группа депутатов призвала провести переговоры с митингующими.

"Выйдите к людям, поговорите с ними... "Самопомощь" и многие коллеги из других фракций максимально готовы, чтобы решения прошли и прошли согласно регламенту парламента", - сказал нардеп от "Самопомощи" Егор Соболев, добавив, что они готовы искать компромисс по всех законопроектах.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна поддержать митингующих, в частности отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд, независимый от президента, и провести реформирование избирательного законодательства.

Представитель президента в ВР Ирина Луценко, выступая от имени коалиции (НФ и БПП) заявила, что пока нет консолидированной позиции по голосованию, и призвала все фракции

собраться для консультаций.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента 17 октября, из-за чего спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

Инициаторы акции под Верховной Радой обещали заблокировать трибуну парламента.

Александр Шумилн, УП