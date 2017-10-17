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Група нардепів змусила Парубія закрити погоджувальну раду

Вівторок, 17 жовтня 2017, 11:20
Скрін-шот

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту у вівторок, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Під час засідання ради близько 20 депутатів підійшли до крісла Парубія і вишикувались за його спиною. Серед них були заступник голови фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, депутати від БПП Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, позафракційні Юрій Левченко, Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко та Володимир Парасюк. Від них виступив Найем.

Він закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради. Йдеться про скасування депутатської недоторканості, створення антикорупційного суду та запровадження виборів за відкритими списками.

"Зараз під стінами Ради зібралися тисячі людей. Їхні вимоги прості – проголосуйте законопроекти, які вже зареєстровані у Верховній Раді", - наголосив Найем.

Він зазначив, що у парламенті роками затягується розгляд цих питань.

Реагуючи на цей заклик, Парубій нагадав, що законопроекти щодо зняття недоторканості ще потребують розгляду профільним комітетом. Також він зазначив, що не в його владі змінювати регламент.

"Голова Верховної Ради України не є директором…, рішення приймаються погоджувальною радою", - сказав він.

Після цього спікер запропонував головам фракцій проголосувати, що в першу чергу розглядати – медичну чи виборчу реформу.

За початок з виборчого законодавства висловилися представники "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії. "Опозиційний блок" не віддав голос за жоден варіант. Інші політичні сили обрали розгляд законів щодо медичної реформи.

При цьому голова "Самопомочі" Олег Березюк зауважив, що законопроекти, які зареєстровані у Раді довше як 30 днів, можуть голосуватися без рішень комітету.

Підбиваючи підсумки голосування, Парубій заявив, що фракції, до яких входить більшість депутатів у Раді, проголосували за дотримання регламенту і початку роботи парламенту з медичної реформи.

Він спробував продовжити засідання, але група депутатів за його спиною почала скандувати "Виходьте до людей!"

Під час цих вигуків Парубій закрив засідання.

"Зараз відбувається зрив погоджувальної ради, немає можливості виступати представникам. І я призупиняю засідання погоджувальної ради у зв'язку з неможливістю його проводити", - заявив він.

Голова ВР попросив депутатів зібратися о 12:00 на зустріч з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, а о 13:00 – почати пленарне засідання Верховної Ради.

Як повідомлялося, 17 жовтня Порошенко вніс до ВР проект закону про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів України під номером 7203.

Ним він пропонує викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

Скасування депутатської недоторканності – одна з вимог акції за політичну реформу, яка стартує 17 жовтня по всій Україні.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаПарубій
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