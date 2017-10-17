Антикорупціонери обіцяють блокувати трибуну Ради

Ініціатори акції під Верховною Радою обіцяють блокувати трибуну парламенту.

Про це зі сцени оголосила депутатка фракції БПП Світлана Заліщук.

"О 13-й годині почнеться пленарне засідання. Стоїмо. Наші депутати будуть блокувати трибуну парламенту, поки наші вимоги не будуть почуті", – заявила Заліщук.

Перед тим вона засудила ініціативу президента Петра Порошенка скасувати недоторканність депутатів з 2020 року.

"Це його сигнал поплічникам, які є клієнтами НАБУ: друзі, справи будуть, але з вас недоторканність не знімуть і суду не буде", – обурилась Заліщук.

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Роман Романюк, УП