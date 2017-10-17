В центре Киева похитили Mercedes с 2 пистолетами нардепа из партии Ляшко

На бульваре Леси Украинки в центре Киева угнали автомобиль, которым пользовался народный депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Скуратовский.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в полиции Киева.

"К нам поступило заявление об угоне автомобиля Mercedes народного депутата 16 октября на бульваре Леси Украинки. Мужчина вышел в магазин, а когда через 7 мин вернулся, то авто уже не было", - рассказала представитель пресс-службы полиции Ирина Левченко, однако отказалась подтвердить фамилию нардепа.

"В машине, кроме документов, были два пистолета с разрешительными документами и денежные средства", - добавила Левченко.

Собеседник издания отметила, что это авто уже якобы нашли.

"Было заявление об угоне, потом сообщили, что якобы нашли. Но у нас все равно открыто производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК", - сказала Левченко.

"Сколько денег исчезло, я не буду говорить, потому что это к делу не имеет никакого отношения. Но через 2 часа после пропажи народный избранник позвонил в полицию и сказал, что авто нашлось, что он приедет и напишет соответствующее заявление", - сказала Левченко.

Пока нардеп соответствующего заявления не писал, поэтому полиция продолжает расследовать уголовное производство.

"Украинская правда" пытается получить комментарии по этому поводу у Скуратовского.

Ирина Балачук, УП