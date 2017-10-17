У Києві викрали Mercedes з 2 пістолетами нардепа з партії Ляшка. Уже знайшли

На бульварі Лесі Українки у центрі Києва викрали автомобіль, яким користувався народний депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергій Скуратовський.

Про це повідомило джерело "Української правди" у поліції Києва.

"До нас надійшла заява про викрадення автомобіля Mercedes народного депутата 16 жовтня на бульварі Лесі Українки. Чоловік вийшов до магазину, а коли за 7 хв повернувся, то авто вже не було", - розповіла предствник прес-служби Ірина Левченко, однак відмовилася підтвердити прізвище нардепа.

"У машині, крім документів, були два пістолети з дозвільними документами і грошові кошти", - додала Левченко.

Вона зазначила, що це авто вже нібито знайшли.

"Була заява про викрадення, згодом повідомили, що нібито знайшли. Але у нас все одно відкрито провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ", - сказала Левченко.

"Скільки грошей зникло, я не казатиму, бо це до справи немає ніякого стосунку. Але за 2 години після зникнення авто народний обранець подзвонив до поліції і сказав, що авто знайшлося, що він приїде і напише відповідну заяву", - сказала Левченко.

Поки що нардеп відповідної заяви не писав, тому поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження.

"Українська правда" намагається отримати коментарі з цього приводу у Скуратовського.

Ірина Балачук, УП