Перед Радой установили первые палатки
Митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.
Одна из них – большая военная.
У митингующих много палаток.
Київ встановлюють палатки pic.twitter.com/xB0kqZHfNf— Fox Day (@skd_lv) October 17, 2017
Устанавливают палатки под Верховной Радой. Нацгвардейцы не мешают, хотя еще двадцать минут назад была драка. #Протест17 pic.twitter.com/l9rh613rFA— Алексей Рейнс (@ACRains) October 17, 2017
Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.
Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады.
В 16:30 в стычке под Верховной Радой появились первые пострадавшие – это один из активистов и полицейский.
Украинская правда
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