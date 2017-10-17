Под Радой снова начались столкновения

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Вторник, 17 октября 2017, 22:40

Под зданием Верховной Рады начались беспорядки, митингующие повалили забор и срывают каски со спецназовцев.

Об этом сообщает корреспондент 112 канала.

Он рассказал, что к забору, который разделял спецназовцев и митингующих, подошли полицейские. Они заявили, что начнут проверять всех, кто заходит и выходит из городка протестующих.

Это не понравилось митингующим. Сначала подошли люди, охранявшие забор со щитами и конфликт удалось прекратить.Однако через 10 минут снова от Верховной Рады подошли около 150 спецназовцев и начались столкновения.

Им на помощь пришли еще около 200 бойцов Нацгвардии. Столкновения продолжались 10 минут. Присутствующие народные депутаты пытались разнять обе стороны. Среди них был Егор Соболев, он просил людей успокоиться. Сейчас эмоции спали.

Отмечается, что еще полчаса назад на месте столкновений работала полевая кухня и было спокойно.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.

Темы: Верховная Рада митинги
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